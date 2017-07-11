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07:02 11.07.2017

Коалиция по борьбе с ИГ поздравила иракские войска с освобождением Мосула

Командование коалиции по борьбе с террористами группировки "Исламское государство" во главе с США в понедельник поздравило иракские войска с освобождением города Мосул.

"Несмотря на то, что в исторической части Мосула еще остались районы, которые необходимо очистить от оставшихся взрывных устройств и прячущихся боевиков ИГИЛ, Мосул находится под полным контролем (иракских войск - ИФ)", - заявили представители центрального командования США.

Генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд также предупредил, что освобождение Мосула не означает падения ИГ.

"Одна эта победа не уничтожает ИГ, и нам все еще предстоит тяжелая борьба", - добавил он, отметив, что взятие города, все-таки нанесет террористам "решительный удар".

Мосул был главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года. В октябре прошлого года вооруженные силы Ирака начали наступление с целью освобождения города от террористов. Накануне было объявлено о полном разгроме ИГ в Мосуле.

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Интерфакс-Украина
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