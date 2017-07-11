События

06:01 11.07.2017

Неизвестные украли более 3кг ювелирных украшений из салона в Первомайском – полиция

Неизвестные проникли в ювелирный салон в г.Первомайский Харьковской области в ночь на понедельник и украли золотые украшения общим весом более 3 кг, сообщает отдел коммуникаций Главного управление Национальной полиции в Харьковской.

"Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа. Спустились на первый этаж, где проломили стену, проникли в помещение салона ювелирных украшений и украли 3 килограмма 100 граммов ювелирных украшений", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователь открыл уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские предпринимают меры по розыску и задержанию причастных к преступлению.

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