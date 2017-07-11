Жительница Севастополя насмерть закормила грудную дочь манной кашей

В Севастополе отдана под суд 26-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей трехмесячной дочери (ч.1 ст.109 УК РФ), сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по временно оккупированному городу Севастополю.

"Следствием установлено, что с середины февраля 2017 года обвиняемая, несмотря на то, что врачи разъясняли ей порядок введения прикорма детям первого года жизни, вопреки рекомендациям врачей, кормила свою трехмесячную дочь молочной манной кашей, не учитывая особенности развития дочери. В результате чего 2 марта наступила смерть ребенка", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте следственного ведомства.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.