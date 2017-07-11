За преступления против нацбезопасности и территориальной целостности Украины привлечены к ответственности 64 россиянина – Генпрокуратура

Правоохранительные органы Украины привлекли к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина Российской Федерации за совершение преступлений против основ национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

"В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности Главной военной прокуратурой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина РФ", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины в понедельник.

Как отмечается, Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

"В указанном уголовном производстве установлено, что в ведении РФ агрессивной войны против Украины на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 участвуют в составе незаконного вооруженного формирования "Призрак" террористической организации "ЛНР" иностранцы, граждане - наемники под эгидой организации United Continentale , что исповедует, в том числе, пророссийскую политику. Основателем и координатором НЗФ "Призрак" является гражданин Российской Федерации А.Марков".

По данным ГПУ, организация United Continentale (в переводе "Контитнентальное единство") является геополитическим движением крайнеправой направленности, созданная летом 2014 года в г.Белград (Сербия), выступает с критикой Европейского союза и НАТО. В состав организации входят граждане Франции, Сербии, Испании, Италии, Германии, Чехии, Болгарии, Стран Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Большинство ее представителей проходили службу в иностранном легионе и участвовали в ведении боевых действий в разных странах мира.

"United Continentale" поддерживает постоянные контакты с лидерами российской общественной организации "Международный евразийский движение", причастных к формированию интернациональных бригад для участия в ведении боевых действий на востоке Украины в составе террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Прокуратурой, в ходе досудебного расследования установлены личности иностранцев-наемников из организации "United Continentale", которые с июля 2014 года участвуют в составе созданных РФ и подконтрольных ей НВФ на территории оккупированного Донбасса.

"Главная военная прокуратура продолжает расследование всех фактов и обстоятельств ведения РФ агрессивной войны против Украины, с тем, чтобы каждое лицо, виновное в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, было привлечено к уголовной ответственности и понесло заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.