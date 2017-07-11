События

00:51 11.07.2017

Военнослужащий погиб во время учений на полигоне "Широкий Лан"

В понедельник, 10 июля, на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 10 июля, на полигоне "Широкий Лан" во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", - говорится в сообщении на странице 79 бригады ВДВ ВСУ в Фейсбук.

Как сообщается, по факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.

"Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника", - говорится в сообщении.

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