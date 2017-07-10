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23:00 10.07.2017

Генсек НАТО: у Украины есть механизмы для приближения к НАТО

Внутри НАТО есть дискуссии по поводу членства Украины в Альянсе, однако у официального Киева есть механизмы для стремления в объединение, убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Порошенко поднял вопрос о Плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина" в понедельник.

Генсек НАТО отметил, что Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, задача союзников - помочь модернизации Вооруженных сил Украины.

"Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, Й.Столтенберг сказал: "Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины - к чему она стремится. Главный месседж - вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс".

Он также отметил важность сохранения политического диалога с официальной Москвой в нынешних условиях.

"Важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряжение возрастает, особенно на такие темы, как минские соглашения и их выполнение. Это то, что мы называем политическим диалогом... Россия ответственна за агрессивные действия против Украины - аннексировав Крым и дестабилизировав ситуацию на востоке Украины", - отметил он.

При этом генсек НАТО подчеркнул: "Мы призываем Россию отвести силы оттуда, Россия должна использовать все свое влияние на боевиков, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей".

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