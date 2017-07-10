ОПЗ вновь останавливается

Руководство подконтрольного государству ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) решило остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку цена этой продукции на мировых рынках падает, тогда как служащий сырьем газ дорожает, сообщил первый заместитель главы правления ОПЗ Николай Щуриков.

"В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца. И до тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

По его словам, в условиях вынужденной остановки в цехах будут произведены необходимые регламентные работы.

Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ в конце декабря 2016 года сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки. Предприятие заявило о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период.

В начале марта ОПЗ возобновил работу по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ". Эта компания обязалась поставлять ему на переработку до 60 млн куб. м газа в месяц, а полученные аммиак и мочевину продавать на внешнем и внутреннем рынках. "ЭРУ" также обязалось выделить более $20 млн по соглашениям о кредитной поддержке для возобновления работы завода путем финансирования поставок газа в марте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает попытку еще одной приватизации ОПЗ в 2017 году.