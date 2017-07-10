Климкин ожидает, что Порошенко в этом году посетит Португалию с официальным визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что украинский президент Петр Порошенко в этом году посетит с официальным визитом Португалию.

"У нас очень хорошая динамика контактов. В прошлом году во время моего визита в Португалию мы подписали дорожную карту двусторонних отношений, по которой работаем. Я надеюсь, что президент Украины в этом году посетит Португалию с официальным визитом", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что во время этого визита должны быть подписаны важные документы, в том числе, в экономической сфере, которые дадут толчок инвестициям, причем для обеих сторон.

Глава МИД Украины указал, что украинцы являются наибольшей не португалоязычной общиной в Португалии. "Украина и Португалия – это как два фланга Европы: западный и восточный, и то, что украинцы "прошли по всей Европе" и ощущают себя, как дома, на западном фланге, означает, что мы в Европе однозначно свои", - сказал П.Климкин.

В свою очередь А.С.Сильва отметил, что президент Португалии сделал официальное приглашение П.Порошенко посетить эту страну.

По словам министра, в Португалии считают, что сотрудничество Украины с ЕС и НАТО должно быть более активным.

А.С.Сильва указал, что почти 40 тыс. украинцев живут в Португалии и помогают развитию этой страны.

Глава МИД Португалии также подчеркнул важность человеческих гуманитарных взаимоотношений между двумя странами. В частности, они напомнили, что граффити с изображением героя Небесной Сотни Сергея Нигояна на стене здания рядом со сквером Небесной Сотни нарисовал художник из Лиссабона Александр Фарто (известный под псевдонимом Уилс).

Кроме того, португальский министр отметил, что именно футбольный тренер из его страны Паулу Фонсека выиграл с донецким "Шахтером" чемпионат Украины по футболу.

Еще он рад тому, что в Украине все больше португальцев, которые создают семьи с украинками. "И все это мы называем "семейной дипломатией", - отметил он.