СНБО рекомендует увеличить расходы на оборону и безопасность почти на 3 млрд грн

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что правительству будет предложено увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 2017 год на безопасность и оборону на сумму около 3 млрд грн.

"Предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны - именно по этой позиции на сумму около 3 млрд грн", - сказал он на брифинге после заседания СНБО в понедельник в Киеве.

По его словом, это касается и Министерства обороны, и Национальной гвардии, и разведки, и Национальной полиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью.

"Также из общего фонда госбюджета предложено увеличить на 400 млн грн финансирование пенитенциарной системы Минюста", - сказал секретарь СНБО, отметив, что правительство и Минюст должны в ближайшие сроки представить реформу Пенитенциарной службы Украины.

По словам А.Турчинова, расходы на безопасность и оборону связаны с той ситуацией и теми угрозами, которые сегодня стоят перед Украиной. "В первую очередь это связано с продолжением агрессии РФ против Украины", - сказал он.

Как сообщалась, 22 июня 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект правительства о правках в госбюджет-2017 (№6600) об увеличении его доходов и расходов на 26 млрд грн.

Проголосованный в первом чтении законопроект предполагал выделение на оборону и безопасность на 2,66 млрд грн.