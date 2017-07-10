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18:33 10.07.2017

Порошенко: за 1млрд грн допсредств минимум 15тыс. контрактников ВСУ должны быть обеспечены жильем

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту в местах постоянной дислокации будет построено комфортное жилье с соответствующей инфраструктурой, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны, наконец-то, обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад размещение контрактников… У нас сейчас более 90 тысяч контрактников подписали контракт с Вооруженными силами Украины и сегодня у нас по факту 100% тех, кто находится в зоне АТО – военнослужащие на контрактной основе", - сказал П.Порошенко в ходе заседания СНБО Украины в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что для возвращения в пункты постоянной дислокации, контрактники должны иметь комфортное жилье. "И это будут не казармы, а жилье для контрактников, и я ставлю задачу, что бы из того миллиарда гривень ресурсов, которые выделяются из спецфонда, мы обеспечили размещение минимум 15 тысяч контрактников", - сказал П.Порошенко.

По его словам это будет строительство в пределах 150тысяч кв. м. жилья, около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой.

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