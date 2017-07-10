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18:27 10.07.2017

СНБО выступает за направление 6 млрд грн конфискованных средств на оборону

Совет национальной безопасности и обороны Украины выступает за распределение конфискованных средств экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича на сектор безопасности и обороны, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Принято решение о начале финансирования государственного бюджета за счет конфискованных финансовых ресурсов. Это средства, которые были конфискованы со счетов, которые были в Ощадбанке, других банков Украины, и которые были связанны с окружением экс-президента Януковича. С этих средств по спецфонду бюджета предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 млрд грн", - сказал А.Турчинов на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник в Киеве.

А.Турчинов уточнил, что за счет этих средств планируется закупка вооружения, разработка современного вооружения, а также производство и закупка боеприпасов.

По его словам, 1 млрд. грн. из этих средств планируется выделить для финансирования жилья для военнослужащих.

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Интерфакс-Украина
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