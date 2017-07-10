Порошенко: уже сейчас необходимо выделить 1,6 млрд грн на производство и закупку вооружения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн.

"Вторая позиция – это закупка новейшего вооружения и военной техники. Планируется выделить на эти цели 1 млрд 600 млн грн, в том числе будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот"… новейших ракет комплекса "Ольха" и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник

Кроме того, по его словам, еще часть средств пойдет на антиснайперские комплексы.

Президент также поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы, новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов.

"Уверен, что эти средства должны быть выделены уже сейчас, поскольку это значительно повышает эффективность действий подразделений, в том числе находящихся на линии соприкосновения. Де-факто мы будем иметь возможность видеть, слышать и противодействовать российской агрессии", - резюмировал глава государства.

Президент напомнил, что, согласно достигнутой договоренности с представителями силовых ведомств и правительством, принято решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности.

Как сообщалась, Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла в первом чтении законопроект Кабмина о внесении правок в госбюджет-2017 (№6600) об увеличении его доходов и расходов на 26 млрд грн.

Согласно документу, правительство предлагает увеличить расходы осударственного бюджета Украины в 2017 год на оборону и безопасность на 2,66 млрд грн.