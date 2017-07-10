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17:35 10.07.2017

Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию вывести свои войска с территории Украины, а также подчеркивает необходимость беспрепятственного доступа сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса.

"Россия должна вывести свои силы и военные средства с территории, которая является международно признанной территорией Украины, а сотрудники ОБСЕ должны иметь беспрепятственный доступ к территории Украины", - сказал он на заседании Верховной Рады в понедельник.

Й.Столтенберг также отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине посредством боевиков на Донбассе, используя кибератаки, дезинформацию, а также военное присутствие российских войск на Донбассе.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине оружия, Й.Столтенберг подчеркнул, что Альянс как организация не имеет своего собственного вооружения, однако ему известно о проведении двусторонних переговоров между Украиной и странами – членами НАТО о предоставлении Украине такого оружия.

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