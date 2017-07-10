В Запорожье прошла парусная регата

В Запорожье состоялась парусная регата имени Героя Украины Виталия Сацкого на призы меткомбината "Запорожсталь", приуроченная ко Дню металлурга и являющаяся также частью Международного экологического форума, посвященного проблемам реки Днепр и Приднепровья "Казацкая регата" и этапом Чемпионата Украины по парусному спорту.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, регата состоялась 8-9 июля, собрав рекордное число участников – около 90 яхт из разных городов Украины.

При этом старт "Казацкой регаты" памяти Ивана Сирко состоялся еще 5 июля на Набережной г. Днепр. Участники соревнований проплывут казацкими путями через пять областей Украины - Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую, через города Днепр, Запорожье, Никополь, Херсон, Очаков. Финиш регаты запланирован на 22 июля в Одессе.

При этом отмечается, что соревнования в Запорожье – XVIII парусная регата имени Героя Украины В.А. Сацкого на призы ПАО "Запорожсталь" - стали самой яркой частью "Казацкой регаты".

"Парусный спорт — это спорт сильных духом и отважных людей. И такие люди живут в нашем городе, в нашей стране. С каждым годом число участников парусной регаты имени Виталия Сацкого растет. Ведь эта регата – не просто красивое и интересное зрелище, это уже традиция и визитная карточка Запорожья, которую начал поддерживает комбинат "Запорожсталь", - констатирует первый заместитель генерального директора – директор по производству меткомбината Александр Третьяков, которого цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что по итогам регаты больше всего наград досталось экипажам яхт из Запорожья и Днепра. В частности, в соревновании яхт с гоночным баллом не менее 5,05 м победила яхта "Касатка" и Днепра, в соревновании яхт с гоночным баллом не менее 5,72 м — яхта "Диамант" из Днепра, в соревновании яхт с гоночным баллом до 6,76 м — яхта "Аврора" из Запорожья, в соревновании яхт с гоночным баллом до 7,45 м — яхта "Бора" из Черкасс, в соревновании яхт с гоночным баллом до и свыше 8,82 м — яхта "Союз" из Запорожья.

В соревновании швертботов победила яхта "Бьянка" из Днепра, а в соревновании парусных туристских катамаранов победили экипажи "Сварог" из Днепра и "Хоббит" из Запорожья.

При этом напоминается, что экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" стала топ-темой Международного экологического форума, посвященного проблемам реки Днепр и Приднепровья "Казацкая регата".

Начиная с 2012 года, ПАО "Запорожсталь" оказывает организационную и финансовую поддержку общественной экологической инициативе "Спасем Днепр вместе!". За пять лет акции из русла реки Днепр и с ее прибрежной территории убрали более 96 тонн мусора, в реку выпустили свыше 130 тыс. особей рыбы (карпа, сазана, белого амура, толстолобика), установили 3700 искусственных нерестилищ, 30 плавучих гнезд для птиц и высадили на о. Хортица более 500 деревьев.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".