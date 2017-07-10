События

15:48 10.07.2017

Неизвестные со стрельбой ограбили предпринимателей на рынке "7-й километр"

Неизвестные со стрельбой ограбили киевских предпринимателей на промрынке "7-й километр" в Одессе.

Как сообщают очевидцы происшествия, нападение произошло около 7:00 утра в понедельник. Шесть злоумышленников в масках заблокировали двумя автомобилями машину предпринимателей и открыли стрельбу. После чего отобрали сумку с деньгами и скрылись, протаранив шлагбаум на выезде с рынка.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области подтвердили факт нападения, сообщив, что по данному факту начато уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также в полиции рассказали, что по данному факту ведутся оперативно-следственные мероприятия и более подробная информация пока может повредить им.

В свою очередь источник агентства в среде правоохранителей сообщил, что пострадавших предпринимателей было двое, сейчас они с ранениями находятся в больнице. Злоумышленники отобрали у них, по предварительным данным, $200 тыс.

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