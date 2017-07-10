Открытие нового офиса представительства НАТО в Киеве состоялось при участии генсека Альянса

Торжественное открытие нового офиса представительства НАТО в Украине состоялось в понедельник в Киеве при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Это уникальное дипломатическое представительство в стране, которая является партнером. Ни в одной другой стране такого полномасштабного представительства нет", - отметила вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в украинском обществе сейчас есть консенсус по евроатлантической интеграции. "Вступление в Альянс не решит все наши проблемы в сфере безопасности, и на сегодня речь о вступлении не идет. Но если кто-то может содействовать соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины, то это члены НАТО. Процесс вступления Украины в Альянс является мощным стимулом для преобразований внутри Украины", - сказала она.

В свою очередь, генсек НАТО отметил, что Альянс оказывает мощную поддержку официальному Киеву.

"Мы будем усиливать и углублять нашу помощь Украине в разных сферах… Новое здание и улучшенные условия работы представительства НАТО позволит нам работать более эффективно в вопросе поддержки Украины на пути реформ, и в усилении ее обороноспособности", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Новое представительство НАТО в Киеве расположено по адресу: ул. Сикорского, 4-л, по соседству с посольством США.