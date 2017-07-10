События

14:53 10.07.2017

СНБО соберется на заседание в понедельник

Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник проведет заседание, после чего секретарь СНБО Александр Турчинов выступит с заявлением для представителей СМИ.

Как сообщается на сайте президента Украины, А.Турчинов сделает заявление для прессы по результатам заседания СНБО ориентировочно в 17.30 (администрация президента).

Ранее источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что СНБО в понедельник, 10 июля, рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

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