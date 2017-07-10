События

14:39 10.07.2017

России необходимо вывести войска с Донбасса, прекратить поддержку боевиков и кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию вывести войска с востока Украины, прекратить поддержку боевиков и осуществление кибератак.

"Мы неоднократно четко заявляли о том, что Россия должна вывести свои силы с востока Украины, прекратить поддержку боевиков и также прекратить все их попытки по дестабилизации Украины путем такого элемента гибридной войны, как кибератаки", - сказал он на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО намерено продолжать поддержку Украины.

По его словам, организация не признает и не будет признавать аннексию Крыма.

В свою очередь, В.Гройсман поблагодарил НАТО за постоянную поддержку Украины.

Как сообщалось, НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит устанавливать источники кибератак, заявил ранее в понедельник генсек НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность РФ к организации кибератак.

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