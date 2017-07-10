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14:26 10.07.2017

Пострадавший вследствие взрыва дом на Голосеевском проспекте в Киеве не подлежит восстановлению

Трехэтажный жилой дом на Голосеевском проспекте в Киеве, где 8 июля произошел взрыв, находится в аварийном состоянии, его восстановление не целесообразно, заявляют в Киевской горгосадминистрации.

"Дом был возведен ориентировочно в 1948 году. Согласно выводам экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление - нецелесообразно. Люди получат временное жилье на время разрешения этой ситуации", - цитирует первого замглавы КГГА Геннадия Плиса пресс-служба горгосадминистрации.

По информации КГГА, по состоянию на утро понедельника в общежитие на ул. Оболонской, 34, временно переселены 24 человека из 77 зарегистрированных в доме. Часть людей пока решает вопрос временного жилья, часть отказалась от такого предложения.

В настоящее время двое человек – 14-летний сын погибшей женщины и один взрослый жилец дома – находятся в больнице, их состояние средней тяжести.

Взрыв в трехэтажном жилом доме по проспекту Голосеевский, 70, произошел около 13:30 8 июля. В результате взрыва погибли 2 человека и пострадали 6 человек, разрушено два этажа в одном из подъездов здания.

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