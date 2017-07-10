Порошенко предложил НАТО открыть фонд для создания центров реабилитации участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко предложил НАТО открыть новый трастовый фонд по наполнению средств для открытия новых центров психологической реабилитации участников боевых действий.

"Мы обсудили вопрос реализации совместных проектов сотрудничества в рамках трастовых фондов НАТО для Украины, в частности возможности их дальнейшего финансового наполнения и расширения направлений практического взаимодействия между Украиной и НАТО с использованием трастовых фондов", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности, по его словам, речь шла об открытии нового трастового фонда для Украины. "Я предложил открыть новый трастовый фонд, который должен содействовать созданию в Украине национальной сети учреждений для психологической реабилитации участников боевых действий и членов их семей", - сказал президент.