События

12:39 10.07.2017

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Винницкой области

Четыре человека погибли вследствие столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" и микроавтобуса "Mercedes Vito" в Литинском районе Винницкой области в понедельник, сообщает полиция Винницкой области.

"Сегодня между селами Петрик и Дашковцы Литинского района столкнулись "ВАЗ" и "Мерседес Вито". В результате аварии на месте происшествия погибли четверо лиц, водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу", - сообщается на странице облуправления полиции в соцсети Facebook в понедельник.

На приведенных фотоснимках с места происшествия видно, что у обоих автомобилей более всего повреждены лобовые части.

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Интерфакс-Украина
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