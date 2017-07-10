Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Винницкой области

Четыре человека погибли вследствие столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" и микроавтобуса "Mercedes Vito" в Литинском районе Винницкой области в понедельник, сообщает полиция Винницкой области.

"Сегодня между селами Петрик и Дашковцы Литинского района столкнулись "ВАЗ" и "Мерседес Вито". В результате аварии на месте происшествия погибли четверо лиц, водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу", - сообщается на странице облуправления полиции в соцсети Facebook в понедельник.

На приведенных фотоснимках с места происшествия видно, что у обоих автомобилей более всего повреждены лобовые части.