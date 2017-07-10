События

12:09 10.07.2017

Матиос и прокуроры Главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе

Руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе во исполнение приказа генерального прокурора Украины от 12 июля сего года.

"По результатам полиграфического исследования сведений, которым необходимо было реагирование со стороны правоохранительных органов, не установлено", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в среду.

По поручению генерального прокурора Украины проверку военных прокуроров, в т.ч. замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, проводили специалисты контрразведки Службы безопасности Украины по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств.

Как отмечается в сообщении, исследование проводилось с целью проверки и исключения коррупционных рисков и информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности, о преступной организации под руководством экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

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Интерфакс-Украина
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