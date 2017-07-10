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10:28 10.07.2017

На одном из предприятий МЭРТ разоблачена деятельность конвертцентра

На государственном предприятии "НИИ Проектреконструкция", входящем в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, обнаружен конвертационный центр и структуры, специализирующиеся на подделке документов, сообщает пресс-служба министерства.

"В ходе осмотра одного из помещений установлено, что там находится ряд коммерческих организаций с признаками конвертационного центра и структуры, которые занимались подделкой документов органов государственной власти", - сообщил начальник отдела управления государственной собственностью Минрегиона Александр Провоторов по результатам контрольного осмотра по использованию государственного имущества, переданного министерством в управление госпредприятие.

В помещении предприятия были обнаружены свыше 50 печатей и штампов коммерческих, государственных учреждений и организаций, в частности: Пенсионного фонда, регистраторов, частных и государственных нотариусов, правоохранительных органов.

По итогу выявления указанных фактов, министерством инициировано обращение в следственный отдел Нацполиции Печерского РУ ГУ в Киеве.

Установлено, что руководством ГП НИИ "Проектреконструкция" переданы коммерческим структурам помещения без заключения соответствующих договоров с Фондом госимущества, которые должны согласовываться Минрегионом.

А.Провоторов отметил, что на место вызвана следственно-оперативная группа Печерского РУ ГУ Нацполиции в Киеве для осмотра места происшествия.

"После окончания проверки будет принято соответствующее кадровое решение в отношении руководства ГП НИИ "Проектреконструкция", - добавил он.

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