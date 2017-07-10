События

10:20 10.07.2017

Во Львовской области маршрутка въехала в дерево, травмированы 10 человек

Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в районном центре Стрый Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской области.

Как указано в сообщении, 9 июля около 21.00 на улице Вокзальной в Стрые водитель маршрутного автобуса №1 не справился с управлением, вследствие чего автобус въехал в дерево. На момент аварии в автобусе находились 15 человек.

Травмы получили 10 человек, которых доставили в районную больницу. После оказания необходимой медпомощи 5 человек отказались от госпитализации.

По состоянию на 6:00 утра 10 июля на лечении оставались 2 травмированных.

Полиция проводит расследование причин и обстоятельств аварии.

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