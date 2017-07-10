События

09:51 10.07.2017

В Золотом на Луганщине повреждены дома на двух улицах из-за вражеских обстрелов

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили режим тишины, в результате вражеского обстрела в г.Золотое повреждены дома, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

"На протяжении минувших суток объединенные российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения. В частности, в направлении г.Золотое, пгт Новотошковское, сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела повреждены здания по ул. Партизанской и Октябрьской в городе Золотое", - сообщается на странице Луганской ОВГА в Фейсбуке в понедельник утром.

По укреплениям украинских военных вблизи сел Крымское и Желтое Новоайдарского района боевики применяли 120-мм минометы, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А в направлении пгт Станица Луганская и села Малиновое велся обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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