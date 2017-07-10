События

08:30 10.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?"

В понедельник, 10 июля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?" с участием управляющего собственника девелоперской компании "ОМОКС" - застройщика жилых комплексов "Чайка" и "Сонцтаун" (с. Чайки Киево-Святошинского района Киевской области) Алексея Кулагина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов (096) 012-02-83 (Екатерина Денисюк, пресс-секретарь ООО "ОМОКС").

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших и раненых нет – штаб

Российские спецслужбы планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ

Пожара или взрыва на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" не было – Жебривский

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конгресс США поступило предложение ввести санкции против РФ за нарушение договора о РСМД – СМИ

Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти до 12 млрд куб. м

Пожар на лондонском рынке локализован – власти

Парубий призвал Гуттериша лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервер купить
РЕКЛАМА