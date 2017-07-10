К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?"

В понедельник, 10 июля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?" с участием управляющего собственника девелоперской компании "ОМОКС" - застройщика жилых комплексов "Чайка" и "Сонцтаун" (с. Чайки Киево-Святошинского района Киевской области) Алексея Кулагина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов (096) 012-02-83 (Екатерина Денисюк, пресс-секретарь ООО "ОМОКС").