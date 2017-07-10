Пожар на лондонском рынке локализован – власти

Пожарным британской столицы удалось остановить распространение огня на лондонском рынке Camden Market, сообщила пожарная служба города на своей официальной странице в Твиттере.

К тушению крупного пожара на лондонском рынке Camden Market в понедельник рано утром было привлечено 10 пожарных расчетов, насчитывающих порядка 70 человек личного состава.

Огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Причины пожара еще не установлены.