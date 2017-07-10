События

08:14 10.07.2017

Пожар на лондонском рынке локализован – власти

Пожарным британской столицы удалось остановить распространение огня на лондонском рынке Camden Market, сообщила пожарная служба города на своей официальной странице в Твиттере.

К тушению крупного пожара на лондонском рынке Camden Market в понедельник рано утром было привлечено 10 пожарных расчетов, насчитывающих порядка 70 человек личного состава.

Огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Причины пожара еще не установлены.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших и раненых нет – штаб

Российские спецслужбы планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ

Пожара или взрыва на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" не было – Жебривский

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конгресс США поступило предложение ввести санкции против РФ за нарушение договора о РСМД – СМИ

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?"

Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти до 12 млрд куб. м

Парубий призвал Гуттериша лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4105.html
РЕКЛАМА