Парубий призвал Гуттериша лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России "права вето" на Совбезе ООН.

"Призывал ООН лишить Россию" права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которую он напал", - написал он на своей странице в Твиттер в воскресенье вечером.

Кроме того, во время встречи А.Парубия с А.Гуттеришем обсуждалась гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму. Председатель ВР Украины поблагодарил генсека ООН за предоставленную Организацмей помощь Украине в гуманитарной сфере.