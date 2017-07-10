События

07:09 10.07.2017

В Лондоне горит рынок, на борьбу с огнем брошены десятки пожарных – СМИ

К тушению сильного пожара на лондонском рынке Camden Lock Market в понедельник рано утром привлечено 10 пожарных расчетов и около 70 огнеборцев, сообщила служба пожарной охраны британской столицы.

"Горят первый, второй и третий этажи здания, а также крыша здания на рынке", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице службы в Твиттере.

Вызов в службу скорой медицинской помощи поступил в 00:07 по местному времени (2:07 по Киеву). Представитель службы сообщила, что к месту пожара были направлены бригады медиков, однако пока информации о жертвах и пострадавших нет.

"К нам пациенты не поступали, но мы остаемся на месте события", - сообщила она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших и раненых нет – штаб

Российские спецслужбы планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ

Пожара или взрыва на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" не было – Жебривский

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников - Гройсман

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политсезон: финальный аккорд?"

С понедельника ожидаются дожди с грозами – синоптики

В Женеве начнется седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА