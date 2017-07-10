События

06:59 10.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политсезон: финальный аккорд?"

В понедельник, 10 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политсезон: финальный аккорд?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (Киев, ул. Рейтарская, 8/5-А) Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших и раненых нет – штаб

Российские спецслужбы планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ

Пожара или взрыва на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" не было – Жебривский

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Лондоне горит рынок, на борьбу с огнем брошены десятки пожарных – СМИ

С понедельника ожидаются дожди с грозами – синоптики

В Женеве начнется седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

Движение на Военно-Грузинской дороге восстановлено после оползня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить насос на price.ua
РЕКЛАМА