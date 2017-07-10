К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политсезон: финальный аккорд?"

В понедельник, 10 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политсезон: финальный аккорд?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (Киев, ул. Рейтарская, 8/5-А) Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.