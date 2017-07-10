Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших и раненых нет – штаб

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) 38 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины за воскресенье, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера в результате боевых действий не пострадал", - сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в понедельник утром.

На приморском направлении боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, из 82-мм минометов они обстреляли позиции ВСУ в районе Березовой, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки. Там же, а также вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Марьинки, НВФ методично обстреливали украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - из вооружения БМП.

На донецком направлении боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО 8 раз. Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. Особенно плотный огонь боевики открывали по нескольким опорным пунктам ВСУ на подступах к этому городу из почти всего имеющемуся у них пехотному вооружению, а также минометов калибров 120 и 82-мм. Кроме того, поздно вечером из противотанковых гранатометов было обстреляно одно из подразделений ВСУ, которое держит оборону неподалеку Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано 10 фактов применения НВФ оружия против украинских подразделений. Обстреляв еще утром из 120-мм минометов позиции ВСУ в районе Крымского и Новотошковского, боевики продолжили обстрелы днем. В частности, из стрелкового оружия они вели огонь вблизи поселка Желтое, дважды обстреливали защитников Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Малинового били из подствольных гранатометов. Вечером НВФ с пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого. Неподалеку Новоалександровки боевики били из БМП, а военнослужащие ВСУ, которые держат оборону в районе Новозвановки, боевики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.