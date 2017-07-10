С понедельника ожидаются дожди с грозами – синоптики

На этой неделе в столице и области ожидаются дожди с грозами, температура воздуха будет колебаться от + 15 ночью, до + 27 днем, сообщили на Gismeteo.ua.

"На следующей неделе ожидается переменная облачность - отметка термометра поднимется до +27 градусов днем и до +15 ночью", – говорится в сообщении на сайте Gismeteo.ua.

Уточняется, что во вторник, 11 июля, погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. Днем до +32, ночью +18.

В среду ночью возможен дождь, днем же будет облачно. Температура ночью будет +22, а днем прогреется +29.

В четверг днем ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью будет +19, а днем +24 градуса.

В пятницу будет облачно, осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, а ночью - до +15.

В субботу ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22 градусов, а в воскресенье осадков не предвидится. Ожидается до +24 градусов.