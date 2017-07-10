Женская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

Женская сборная Украины по волейболу победила сборную Финляндии в финале Евролиги, сообщили в Федерации волейбола Украины.

"Сборная Украины победила сборную Финляндии во втором финальном матче Евролиги со счетом 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:16) и стала победительницей соревнований! Поздравляем девушек, тренерский штаб команды и всю волейбольную общественность с завоеванием трофея!", – говорится в сообщении на странице Федерации в Фейсбук в воскресенье вечером.

В поздравлении подчеркнули, что победителем Евролиги женская сборная стала сразу после победы мужской сборной.