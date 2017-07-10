События

02:42 10.07.2017

Движение на Военно-Грузинской дороге восстановлено после оползня

Снят запрет на передвижение транспорта, введенный в 18:00 воскресенья из-за схода большой скальной массы на 128-ом километре (у села Цдо) автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, на месте оперативно была мобилизована тяжелая техника, которая в кратчайший срок расчистила проезжую часть дороги.

"На данном участке движение свободно для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

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Интерфакс-Украина
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