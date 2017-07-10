События

01:13 10.07.2017

В Одессу на обучение прибыли самолеты и корабли НАТО

На выходных в Одессу, для проведения украинско-американских учений "Си Бриз-2017", прибыли самолеты и корабли Североатлантического альянса, сообщили одесские СМИ.

"В Одессу 9 июля прибыли на учения "Си Бриз-2017" три судна и два военных самолета", – говорится в сообщении на сайте местного издания "Думская" в воскресенье.

В одесский порт в 11 утра зашли три турецких судна: корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214.

Сообщается также, что около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу".

В субботу в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО. Американский C-130J Геркулес, который привез водолазов и венгерский C-17A Globemaster III доставивший несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

Как сообщалось, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами завершают подготовку к украинско-американским учениям "Си Бриз-2017"(Sea Breeze-2017), проведение которых запланировано на 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

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Интерфакс-Украина
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