Пограничники задержали полковника РФ направляющегося в ПМР – Слободян

При пересечении украинской границы, пограничники задержали полковника Российской Федерации, ранее воевавшего на стороне боевиков, который направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику с агитационным материалом т. н. "ДНР" и "ЛНР", сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Ситуация имела место еще в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданских паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался данным своего паспорта)", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.

Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Сопротивляясь, последний достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты.

"В результате детального осмотра вещей подозреваемого в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман из которого был изъято лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторола", "Гиви", А.Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий с Дебальцево, Донецкого аэропорта, Горловки, Снежного, Иловайска, документы служебной документации с его подписью, методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации)", уточнил О.Слободян.

Пограничникам удалось установить настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем" министра госбезопасности ПМР. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ.