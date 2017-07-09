Павел Дуров призвал защищать Интернет по примеру Антона Носика

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал хранить и защищать принципы, которые отстаивал скончавшийся минувшей ночью блогер и медиа-менеджер Антон Носик.

"Антон до последних дней вставал на защиту интернета и здравого смысла. (...) Антона будет не хватать. Он был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями, но оставался оптимистом. Он всегда поддерживал меня и многих других, а мы часто забывали поддержать его в ответ", - написал П.Дуров на своей страничке в "ВКонтакте".

К сожалению, отмечает он, "мы уже не сможем вернуть Антону ту теплоту, которой он делился с нами". "Но мы можем хранить память о нем и защищать те принципы, которые он защищал, и следовать его примеру - поддерживать друзей, делиться знаниями, сохранять оптимизм и здравомыслие", - подчеркивает П.Дуров.

В свою очередь главный редактор The New Times Евгения Альбац отмечает, что А.Носик был блистательным человеком.

"Он жил невероятной жизнью, забирая из нее все: грехи, страсти, любви, интересы. (...) Он был фантастически эрудирован, и умел эти знания пропускать через собственное "я". (...) Он был талантливым в самых разных вещах - писал, говорил, инвестировал, создавал, порой с ним было невозможно согласиться, но и в несогласии он был безмерно талантлив. Он был широк - готов был отдавать себя, время, деньги на помощь самым разным людям. (...) Он придумал и создал кучу успешных проектов - Gazeta.ru, Lenta.ru, его "Живые записки" в "Живом журнале" читали миллионы, а он перебивался копеечными заработками, ну, может и не совсем копеечными, но по знаниям, способностям, умениям он давно должен был быть миллионером, а он жил так, как хотел - свободный от всякого подчинения, от любой вертикали, от любых флажков", - пишет Е.Альбац на сайте своего издания.

"Антон был на даче у друга, шел через комнату и вдруг - упал. И все. О такой смерти говорят - счастливая. Вот только не в 51", - отмечает она.

Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, которая после А.Носика десять лет руководила "Лентой.ру", благодарна ему за то, что он дал ей "профессию, дело жизни, способ взаимодействия с миром".

"Тебе было совершенно безразлично, что о тебе думают. Ты научил меня не бояться, в том числе и ответственности. (...) Ты легко расставался с идеями, деньгами, работой. Никогда - с людьми. (...) Ты был жестким полемистом и очаровательным болтуном, ты совсем не боялся этой новой прозрачности, о твоих путешествиях, знакомствах, привычках в еде знали все сотни тысяч твоих подписчиков в соцсетях. (...) Ты успевал работать, заниматься благотворительным фондом, читать лекции, путешествовать, консультировать, ходить на концерты, воспитывать сына. Ты спешил. Ты сделал "Газету", "Ленту", "Вести", ты помогал создавать Newsru.com, BFM, ты работал для "Рамблера", "Живого журнала", "Медпортала" и десятков других изданий, ты организовал благотворительный фонд "Помоги.орг", ты открыл для нас интернет. Ты все успел", - написала Г.Тимченко на сайте своего издания.

Владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев отмечает, что А.Носик "был возможно самым лучшим другом на свете, но еще он был нашим выдающимся современником".

"Хотя вся российская журналистика, весь российский интернет без него были бы другими, но наше знание о том, что такое поведение возможно, наша постоянная оглядка на него, на его легкую, но непростую, строгую, но удивительно свободную жизнь - вот его главное наследие. Он был одним из тех людей, жизнь, поступки и слова которых и описывают целое поколение, и оправдывают его", - приводятся слова Д.Кудрявцева на сайте газеты "Ведомости".

В свою очередь политолог Глеб Павловский охарактеризовал А.Носика как "анархиста в поисках формата".

"Всегда, все 25 лет, сколько его помню, он вечно искал для всего рабочую форму, формат. Это близко политике, хоть мало кто был не-политик в той же степени, что он. Но чёрт, как мгновенно грузнеет, опадает и каменеет без анархиста русское тесто", - написал Г.Павловский на своей страничке в Фейсбуке.

Известный блогер, стартап-менеджер, и журналист А.Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

А.Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. С 1990 по 1997 год он жил в Израиле, где начал заниматься журналистикой. В 1998 году при содействии Фонда эффективной политики основал Газету.Ru, а в 1999 году - портал Lenta.ru. А.Носик также участвовал в создании многих медиа-проектов, с 2009 по 2011 год занимал пост главного редактора BFM.ru.