Холодницкий анонсировал представление на снятие неприкосновенности с еще одного нардепа

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ближайшее время в регламентный комитет Верховной Рады поступит представление на снятие неприкосновенности с еще одного народного депутата за преступление, связанное с коррупцией.

"У меня на столе уже лежит еще одно представление на еще одного народного депутата по преступлению с коррупционной составляющей. Думаю, до конца следующей недели мы его внесем, по крайней мере, в регламентный комитет", - рассказал он "ТСН. Тиждень".