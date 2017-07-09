События

20:39 09.07.2017

Холодницкий анонсировал представление на снятие неприкосновенности с еще одного нардепа

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ближайшее время в регламентный комитет Верховной Рады поступит представление на снятие неприкосновенности с еще одного народного депутата за преступление, связанное с коррупцией.

"У меня на столе уже лежит еще одно представление на еще одного народного депутата по преступлению с коррупционной составляющей. Думаю, до конца следующей недели мы его внесем, по крайней мере, в регламентный комитет", - рассказал он "ТСН. Тиждень".

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Интерфакс-Украина
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