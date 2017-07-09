В ближайший час и до конца суток в столице гроза и порывы ветра 15-18 м/с – КГГА

Вечером в Киеве и области ожидается гроза и порывы ветра 15-18 м/с, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час и до конца дня 9 июля в столице ожидается гроза и порывы ветра 15-18 м/с", – говорится в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр в воскресенье вечером.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила обращения в случае усиления ветра: избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили; все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии.