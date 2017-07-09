Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, погибших и раненых нет – штаб

Незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась.... С начала суток оккупанты 10 раз применяли оружие против украинских защитников. В частности, два раза противник бил по нашим укреплениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов", - сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00, опубликованной в соцсети Facebook.

При этом, согласно сообщению, в рядах украинских военнослужащих вследствие обстрелов никто не пострадал. "Потерь среди бойцов сил АТО в результате враждебных обстрелов сегодня не было", - отмечают в пресс-центре.

На приморском (мариупольском направлении) боевики обстреливали позиции сил АТО у Павлополя и Широкино из гранатометов разных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

На донецком направлении был лишь один обстрел - из противотанковых гранатометов и другого пехотного вооружения по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Авдеевки.

На луганском направлении боевики нарушали объявленное перемирие пять раз. "Утром захватчики из минометов калибра 120 мм стреляли по нашим опорным пунктам вблизи Крымского и Новотошковского, а после обеда обстреляли из стрелкового оружия одно из подразделений ВСУ, укрепившегося у пос.Желтое, и опять открывали огонь из противотанковых гранатометов в районе Бахмутской трассы", - сообщает пресс-центр.