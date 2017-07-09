События

17:14 09.07.2017

В Донецкой области с утра произошло три ДТП: 4 человека погибли, 5 травмированы

Жизни трех мужчин и женщины унесли три ДТП, которые произошли в воскресенье утром в Константиновке, Славянске и Мангушском районе Донецкой области соответственно, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"Только что на трассе Славянск-Краматорск в ДТП попала целая семья. Водитель автомобиля "Хюндай Акцент", беременная женщина, не справилась с управлением и врезалась в столб. Пострадавшую без сознания забрала "скорая". В автомобиле были три пассажира. Мужчина погиб, двое детей - мальчики 14 и 10 - лет получили тяжелые травмы. Один ребенок в бессознательном состоянии", - сообщается на странице облуправления полиции в соцсети Facebook.

В это время на юге области, в Мангушском районе на автодороге между селами Урзуф и Ялта произошло лобовое столкновение автомобилей "Джили" и "Мерседес". "Водитель "Джили" - в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир "Мерседеса" погибли на месте", - сообщают в полиции.

На местах ДТП работают следственно-оперативные группы местной полиции. Обстоятельства и причины аварий устанавливаются.

Кроме того, в 5 часов утра в Константиновке водитель сбил двух женщин на остановке общественного транспорта, одну - насмерть.

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Интерфакс-Украина
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