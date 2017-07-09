События

14:42 09.07.2017

Ватикан запретил использовать хлеб без глютена на мессах

Католическая церковь пришла к выводу, что во время таинства причащения можно использовать хлеб, сделанный с использованием генетически модифицированных продуктов, но не хлеб без глютена.

Как сообщает The Guardian, кардинал Робер Сара посчитал, что необходимо разъяснение в данном вопросе, так как сегодня хлеб и вино для причастия продаются через интернет и в супермаркетах. Он напомнил, что хлеб должен быть испечен людьми, известными своей честностью и цельностью, а добавление сахара и фруктов является грубым нарушением.

Также запрещается использовать вино "сомнительного происхождения".

Причащение или Евхаристия, в частности, подразумевает освящении хлеба ("тела Христа") и вина ("крови Христа") и последующем их употреблении

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Интерфакс-Украина
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