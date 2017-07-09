События

14:11 09.07.2017

Российские спецслужбы планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ

Российские спецслужбы планируют осуществить ряд террористических актов в районах расположения контрольных пунктов въезда/выезда с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, сообщается, что взрывы в пятницу в Луганске осуществлялись под руководством сотрудников ФСБ РФ. "По имеющимся данным, двойной террористический акт, совершенный 7 июля с.г. в Луганске, совершили военнослужащие инженерно-саперной роты 2 АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ под руководством сотрудников ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.

В ГУР заявили, что цель терактов - обвинение руководства Украины и силовых структур в невыполнении Минских договоренностей и эскалации напряжения на востоке страны накануне обсуждения российской агрессии против Украины лидерами стран-участниц "нормандского формата" в Гамбурге (в рамках саммита "Большой двадцатки").

Кроме того, в ГУР сообщили о продолжающихся случаях дезертирства и преступных действий в отношении местного населения со стороны НВФ. "Так, 7 июля с.г. военнослужащий из состава 11 отдельного мотострелкового полка Минченко Николай Николаевич (позывной "Бес", гражданин РФ) самовольно покинул место несения службы с оружием. Когда он пытался спрятаться, взял в заложники гражданское лицо (женщину) и пытался в дальнейшем попасть на территорию РФ", - проинформировали разведчики.

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Интерфакс-Украина
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