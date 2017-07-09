События

13:47 09.07.2017

Пожара или взрыва на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" не было – Жебривский

Погибшему в результате аварии на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" (г. Новогродовка, Донецкая обл.) в субботу 37 лет, пострадавшему 38 лет, он госпитализирован в Селидовскую городскую больницу в состоянии средней тяжести, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Авария произошла 8 июля около 15:00 при проведении демонтажных работ. На неработающем южном коренном штреке №16, на горизонте 210 метров обвалилась горная порода. Ни пожара, ни взрыва на шахте не зарегистрировано, подземные аварийно-спасательные работы завершены", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Глубокие соболезнования семье погибшего. А спасенному горняку - скорейшего выздоровления", - добавил он.

Как сообщалось, о трагедии на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" ранее сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. "Произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в субботу поздно вечером.

Глава профсоюза отметил, что на откатном штреке осуществлялись работы по перекреплению горных выработок. "Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса", - подчеркнул М.Волынец.

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