События

13:41 09.07.2017

Боевики 6 раз применяли минометы в субботу

За минувшие стуки, 8 июля, незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, при чем 6 раз применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение - минометы, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО в субботу, при чем тяжелое вооружение применяли в 4 случаях. "Самой горячей точкой в минувшие сутки там был поселок Крымское, где противник пять раз открывал огонь. И больше половины этих обстрелов были минометными, длились в среднем по полчаса каждый", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

Также минометному обстрелу подверглось с.Троицкое Попаснянского района – по нему боевиками было выпущено 25 минометных боеприпасов.

На донецком направлении боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО, из них один раз с применением тяжелого вооружения – минометов под Авдеевкой.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО 12 раз, из них с применением тяжелого вооружения один раз. "В Марьинке враг выпустил две мины – это был единственный случай применения тяжелого вооружения противником на мариупольском направлении за минувшие сутки", - рассказал спикер Минобороны.

"Несмотря на то, что большинство обстрелов носили провокационный характер, на некоторые из этих провокаций, самые дерзкие, силы АТО открывали огонь в ответ", - добавил А.Мотузяник.

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