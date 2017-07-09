Переселены 23 жителя дома, пострадавшего в результате взрыва в Голосеевском районе

23 жителя дома, пострадавшего в результате взрыва в Голосеевском районе Киева в субботу, переселены во временном жилье, предоставленном Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в воскресенье.

"По состоянию на 9:00 9 июля 23 жителя отселены из дома в общежитие Подольского района на ул.Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. У города есть маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии по вопросов техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА для установления причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жильцов дома.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00 субботы на отселение из дома в общежитие Подольского района на ул.Оболонская согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей пострадавшего дома, 6 человек были в раздумьях.

Взрыв в трехэтажном жилом доме по проспекту Голосеевский, 70 произошел около 13:30 8 июля. В результате взрыва погибли 2 человека и пострадали 6 человек, разрушено два этажа в одном из подъездов здания. Работы по разборке строительных конструкций пострадавшего дома у утру воскресенья были завершены. Причины возникновения события выясняются.