В ДТП во Львовской области один человек погиб и 8 травмированы

Один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге Львов-Ужгород возле села Стрилковичи Самборского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла в субботу в 21.40 - столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и микроавтобус "Фиат дукато".

В результате столкновения в Самборскую районную больницу были доставлены 9 человек. От полученных травм в больнице скончалась 55-летняя женщина.

Также, по данным департамента, 5 из 8 потерпевших – дети в возрасте от 2 до 16 лет. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации районной больницы.

Полиция расследует причины и все обстоятельства аварии.