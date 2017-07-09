События

10:26 09.07.2017

В ДТП во Львовской области один человек погиб и 8 травмированы

Один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге Львов-Ужгород возле села Стрилковичи Самборского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла в субботу в 21.40 - столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и микроавтобус "Фиат дукато".

В результате столкновения в Самборскую районную больницу были доставлены 9 человек. От полученных травм в больнице скончалась 55-летняя женщина.

Также, по данным департамента, 5 из 8 потерпевших – дети в возрасте от 2 до 16 лет. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации районной больницы.

Полиция расследует причины и все обстоятельства аварии.

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Интерфакс-Украина
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