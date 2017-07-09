События

10:11 09.07.2017

Тиллерсон прибыл с визитом в Украину

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

В ходе визита Р.Тиллерсон проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

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