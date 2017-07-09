События

09:11 09.07.2017

Строительные конструкции взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева разобраны - ГСЧС

Работы по разборке строительных конструкций взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева завершены.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, все жители аварийного дома временно отселены в общежитие города и к родственникам.

К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 чел. личного состава и 58 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 166 чел. личного состава и 27 ед. техники.

Как сообщалось, в Голосеевском районе по проспекту Голосеевский, 70, около 13:30 8 июля во втором подъезде трех этажного жилого дома произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва погибли 2 человека и пострадали 6 человек.

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Интерфакс-Украина
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