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08:26 09.07.2017

Кабмин объявил конкурс на члена НАПК и определил ответственной за него первую замминистра юстиции Севостьянову

Кабинет министров Украины объявил конкурс на члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и определил первого заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову ответственной за этот конкурс.

Согласно распоряжению №437 от 4 июля, в связи с досрочным прекращением полномочий члена НАПК, правительство постановило провести конкурс по отбору кандидатов на должность члена НАПК, определив Н.Севостьянову уполномоченным должностным лицом, ответственным за проведение конкурса.

Кандидаты на данную должность должны отвечать следующим требованиям: быть гражданами Украины; достичь 35-летнего возраста; иметь высшее образование; владеть государственным языком; быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять служебные обязанности члена Нацагентства.

Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявление, копию паспорта, автобиографию, декларацию, документы для спецпроверки, информацию об образовании, профессиональном уровне и деловой репутации.

14 июня Кабмин удовлетворил поданное 9 июня заявление Руслана Рябошапки об отставке с должности члена НАПК. Он занимал эту должность с 16 марта 2016 года.

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